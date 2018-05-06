PMA prende dois turistas paulistas por transporte ilegal de 26 kg pescado

Durante fiscalização de barreira na rodovia MS 315, no entroncamento com a MS 316, uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Costa Rica prendeu dois pescadores por pesca e transporte de produto da pesca predatória. A PMA abordou um veículo Toyota Hilux ontem (5) pela manhã e foram encontrados em uma bolsa térmica, 26 kg de pescado das espécies pacu, piraputanga, cachara e barbado, que os infratores tinham capturado, espécime abaixo da medida permitida pela legislação.

Os pescadores, residentes em Rio das Pedras (SP) afirmaram que tinham pescado na cidade de Rio Branco em (MT), porém, não possuíam comprovação de origem do pescado. Além disso, a cota de pescadono Mato Grosso é de 5 kg e mais um exemplar, estando acima da cota (crime ambiental) e também a medida permitida para a espécie cachara é a mesma de MS, 80 centímetros e havia um exemplar de cachara com 76 centímetros. O veículo e o pescado foram apreendidos.