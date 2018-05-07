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Crime ambiental

PMA prende dois homens que pescavam com apetrechos ilegais em parque ecológico

Homens utilizavam espinheis e anzóis de galho (petrechos proibidos)

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/05/2018 às 08:29

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Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) receberam denúncias, de que havia um acampamento de pescadores dentro da área do Parque, em uma região conhecida como Portinho da Fazenda Pica Fumo, no município de Jateí. Uma equipe foi ao local e localizou o acampamento, onde havia um veículo e um reboque de barco e ficou à espera dos infratores durante toda a madrugada de ontem (6).

Como ninguém apareceu no acampamento, os Policiais realizavam fiscalização fluvial no rio Ivinhema e localizaram dois pescadores praticando pesca predatória no local. Eles estavam em uma embarcação pescando dentro da área do Parque (local proibido para a pesca) e utilizavam espinheis e anzóis de galho (petrechos proibidos).

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Com os infratores, de 28 e 40 anos, residentes em Naviraí, foram apreendidos um espinhel, com 25 anzóis, um barco, um motor de popa, um tanque, três carretilhas e quatro varas de pesca. Os Policiais não localizaram, ou eles ainda não haviam capturado pescado.

Os infratores responderão por crime ambiental de pesca predatória. Eles também foram autuados administrativamente e multados em mil reais cada um.

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