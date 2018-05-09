PMA apreende quatro veículos carregados de pneus e brinquedos vindos do Paraguai

Policiais Militares Ambientais da seção de operações de Campo Grande informou nesta quarta-feira (9) realização fiscalização ambiental, no município de Ponta Porã, em apoio ao Pelotão da cidade de Dourados ontem (8) pela madrugada e, quando foram abordar um veículo suspeito, em uma estada vicinal na região do vilarejo conhecido como Cabeceira do Apa, este empreendeu fuga.

Os policiais perseguiram o veículo e conseguiram abordá-lo já na rodovia BR 267. Tratava-se de um Chevrolet Corsa, com placas de Terenos, onde estavam dois homens e os bancos traseiros e porta-malas estavam lotados de pneus e brinquedos contrabandeados.