PMA apreende quatro veículos carregados de pneus e brinquedos vindos do Paraguai

Apreensão
Seis pessoas que foram detidas e afirmaram que estavam juntos e contrabandeavam os produtos para venda na Capital
Policiais Militares Ambientais da seção de operações de Campo Grande informou nesta quarta-feira (9) realização fiscalização ambiental, no município de Ponta Porã, em apoio ao Pelotão da cidade de Dourados ontem (8) pela madrugada e, quando foram abordar um veículo suspeito, em uma estada vicinal na região do vilarejo conhecido como Cabeceira do Apa, este empreendeu fuga.
Os policiais perseguiram o veículo e conseguiram abordá-lo já na rodovia BR 267. Tratava-se de um Chevrolet Corsa, com placas de Terenos, onde estavam dois homens e os bancos traseiros e porta-malas estavam lotados de pneus e brinquedos contrabandeados.
Em seguida, os Policiais abordaram mais um veículo Chevrolet Monza, um WV Voyage e outro WV Gol, todos com placas de Campo Grande, também lotados de pneus e brinquedos contrabandeados. Em todos os veículos estavam seis pessoas que foram detidas e afirmaram que estavam juntos e contrabandeavam os produtos para venda em Campo Grande.
Os veículos foram apreendidos, bem como 154 pneus e vários brinquedos de diversos tipos. Os infratores, de 43, 29, 24, 38, 20 e 35 anos, residentes em Campo Grande, foram encaminhados, juntamente com o material apreendidos, à Polícia Federal de Dourados e responderão por crime contrabando.
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