Polícia da Bolívia prende "atravessador" e recupera moto roubada na Capital

Policiais da Diprove (Direção de prevenção a roubo de veículos) de Puerto Suárez, cidade boliviana da Província de German Busch, que faz fronteira com Corumbá, recuperaram uma motocicleta roubada em Campo Grande e prenderam indivídio de 18 anos que iria entregar o veículo a um receptador naquele país.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (08). Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar corumbaense, os policiais bolivianos desconfiaram da atitude do brasileiro e depois da abordagem, no pedágio da fronteira, constataram que a placa da motocicleta que ele conduzia havia sido adulterada com fita adesiva.