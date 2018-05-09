Polícia da Bolívia prende "atravessador" e recupera moto roubada na Capital

Fronteira
O homem preso disse que receberia 500 reais para levar a moto da Capital à Bolívia
Policiais da Diprove (Direção de prevenção a roubo de veículos) de Puerto Suárez, cidade boliviana da Província de German Busch, que faz fronteira com Corumbá, recuperaram uma motocicleta roubada em Campo Grande e prenderam indivídio de 18 anos que iria entregar o veículo a um receptador naquele país.
O caso aconteceu na tarde de terça-feira (08). Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar corumbaense, os policiais bolivianos desconfiaram da atitude do brasileiro e depois da abordagem, no pedágio da fronteira, constataram que a placa da motocicleta que ele conduzia havia sido adulterada com fita adesiva.
A equipe da Diprove entrou em contato com a central 190 da Polícia Militar de Corumbá, que ao checar as informações passadas, confirmou que a motocicleta foi roubada no dia 04 de maio deste ano, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. O piloto e a moto foram, então, entregues pela polícia boliviana à patrulha comunitária da PM.
Já em território brasileiro, o indivíduo preso disse que receberia 500 reais para trazer a moto da Capital para a Bolívia. Afirmou que pegou o veículo na noite de segunda-feira (07), no bairro Moreninhas e depois seguiu viagem para a fronteira. Logo que chegasse à Bolívia, iria procurar o receptador, que "encomendou" a moto, mas foi pego antes pela Diprove. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a moto recuperada.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS