Radiopatrulha do 7º BPM captura foragido da Justiça e recupera moto furtada

Aquidauana e Anastácio
Ação prende homem próximo à Ponte Velha e recupera veículo no Jardim Campanário
Nesta segunda-feira (14) por volta das 9 horas, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio capturou outro foragido da justiça, nas proximidades da ‘Ponte Velha’ que liga o município a Aquidauana.
O homem de 45 anos de idade tentou se esconder dos policiais militares assim que os viu, fato este que causou suspeita nos integrantes da guarnição. Ao ser abordado, foi verificado que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Com isso, foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio, para as providências.
No mesmo dia, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Aquidauana recuperou uma motocicleta que havia sido furtada. O fato aconteceu por volta das 14 horas nas proximidades do Bairro jardim Campanário, em Anastácio.
A equipe foi ao município para averiguar a situação de uma motocicleta que estaria abandonada pelo local. Após ter sua placa de identificação consultada no Sistema de Checagens da Segurança pública, foi constatado que tal veículo era produto de furto. Assim, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências.
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