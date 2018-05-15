Radiopatrulha do 7º BPM captura foragido da Justiça e recupera moto furtada

Nesta segunda-feira (14) por volta das 9 horas, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Anastácio capturou outro foragido da justiça, nas proximidades da ‘Ponte Velha’ que liga o município a Aquidauana.

O homem de 45 anos de idade tentou se esconder dos policiais militares assim que os viu, fato este que causou suspeita nos integrantes da guarnição. Ao ser abordado, foi verificado que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. Com isso, foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio, para as providências.