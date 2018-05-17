PRF apreende caminhão tanque com 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai

A equipe PRF informou que realizava um patrulhamento ostensivo na BR-262 km 4, em Três Lagoas/MS, quando observaram um caminhão Volvo/FH 12380 4X2T com placas de Chapadão do Sul/MS e semirreboque com placas de Maringá/PR, conduzido por um homem de 34 anos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (16) 600 caixas de cigarro estrangeiros em um caminhão tanque.

Durante a abordagem, o motorista afirmou que estava vazio e que havia levado para a cidade de Presidente Prudente/SP óleo vegetal. Desconfiados de que o conjunto estava carregado, o veículo foi pesado, confirmando que havia carga no tanque. Após a pesagem o motorista fugiu para um matagal não sendo encontrado.

Com o auxílio do Corpo de Bombeiros o compartimento de tanque foi aberto e encontradas 600 caixas de cigarros contrabandeados, cerca de 300 mil maços, um prejuízo de cerca de R$1.500.00 (um milhão e quinhentos mil reais) ao contrabando.

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal em Campo Grande/MS.