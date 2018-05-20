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Furto de Fuzil movimenta Polícia na fronteira com Mato Grosso do Sul

Desconhecidos teriam se apoderado de um fuzil da marca Galil Ar, calibre 5.56 de procedência colombiana

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/05/2018 às 13:02

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Furto de fuzil de dependência policial movimenta a Policia Nacional do Paraguai na fronteira com o Mato Grosso do Sul.

O fato teria ocorrido durante a madrugada de sexta feira (18) entre a 01:00 e 06:00hs, quando desconhecidos teriam se apoderado de um fuzil da marca Galil Ar, calibre 5.56 de procedência colombiana, utilizada pelos agentes da Policia Nacional do Paraguai na cidade de Bella Vista Norte na fronteira com Bela Vista no Mato Grosso do Sul.

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Segundo informações o fuzil era utilizada pelos investigadores da Direção de Investigação de Casos Puníveis e se encontrava no interior de um veiculo da marca Kia, cor vermelho, placa CCG 871 Paraguai que era conduzido por um sub oficial, que teria deixado a arma no veiculo apos estacional em sua residência situada na cidade paraguaia de Bella Vista Norte, onde os desconhecidos teriam quebrado o para-brisa do veiculo e retirado o fuzil do seu interior.

O caso foi comunicado ao promotor de justiça Rafael Pizzani e ao comando da Policia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde ate o momento os desconhecidos não foram identificados e a policia desconhece a localização do fuzil.

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