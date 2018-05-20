Furto de Fuzil movimenta Polícia na fronteira com Mato Grosso do Sul

Furto de fuzil de dependência policial movimenta a Policia Nacional do Paraguai na fronteira com o Mato Grosso do Sul.

O fato teria ocorrido durante a madrugada de sexta feira (18) entre a 01:00 e 06:00hs, quando desconhecidos teriam se apoderado de um fuzil da marca Galil Ar, calibre 5.56 de procedência colombiana, utilizada pelos agentes da Policia Nacional do Paraguai na cidade de Bella Vista Norte na fronteira com Bela Vista no Mato Grosso do Sul.