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Crime ambiental

Quinze turistas são autuados em quase 20 mil reais por pesca predatória em Anastácio

Polícia Militar Ambiental apreendeu 388 quilos de pescado capturado no Rio Miranda

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/05/2018 às 08:54

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No final da tarde de sábado (19) uma equipe da Polícia Militar Ambiental do Grupamento da Polícia Militar Ambiental do Taquarussu, na BR 262 em Anastácio, prendeu 15 pescadores por pesca e transporte de produto da pesca predatória. A PMA abordou um ônibus na rodovia BR 262 e dentro de caixas isotérmicas no porta-malas do veículo, foram encontrados 388 kg de pescado que os pescadores haviam capturado no rio Miranda.

Os pescadores de 60, 64, 64, 63, 59, 55, 40, 53, 39, 72, 71, 58, 64, 66 e 59 anos, residentes em Americana (SP) afirmaram ter capturado os peixes no rio Miranda, na região do Passo da Lontra, em Corumbá. Como a cota por pescador é de 10 kg, mais um exemplar, com possível acréscimo de cinco exemplares de peixe da espécie piranha, houve captura de mais do que o dobro do permitido, o que se caracteriza como crime ambiental.

O pescado e o veículo foram apreendidos e os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena prevista pra o crime é de um a três anos de detenção. Os infratores também foram atuados administrativamente e foram multados em um total de R$ 18.700,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

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