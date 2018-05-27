Carvoaria ilegal é fechada e autuada em 3,6 mi reais

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização ambiental no município de Terenos e localizaram ontem (26) pela manhã, no assentamento Patagônia, uma carvoaria que funcionava de forma ilegal. A atividade funcionava sem a licença ambiental e a madeira transformada em carvão era nativa, para a qual a proprietária também não possuía documentação. 7,14 m³ de carvão foram apreendidos.

A proprietária da carvoaria (31), residente no assentamento, foi autuada administrativamente e multada em R$ 3.570,00 por funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental e pelo carvão ilegal. A pena é de três a seis de detenção. A infratora também responderá pelo crime de armazenamento ilegal do carvão e poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção.