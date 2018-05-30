Pecuarista é autuado em 60 mil reais por desmatamento ilegal, descoberto via satélite

Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de Camapuã nesta segunda (28), quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização nas propriedades rurais daquele município. O fazendeiro de 50 anos desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 59,63 hectares.

O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrera entre de 20 de abril de 2013 e 27 de setembro do mesmo ano e foi realizado para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.