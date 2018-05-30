Pecuarista é autuado em 60 mil reais por desmatamento ilegal, descoberto via satélite

Crime ambiental
Vasta área de cerrado foi desmatada por pecuarista campo-grandense em Camapuã
Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de Camapuã nesta segunda (28), quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização nas propriedades rurais daquele município. O fazendeiro de 50 anos desmatou uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 59,63 hectares.
O desmatamento levantado por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorrera entre de 20 de abril de 2013 e 27 de setembro do mesmo ano e foi realizado para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.
O pecuarista, residente em Campo Grande (MS), foi autuado administrativamente e multado em R$ 60 mil. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.
Operação Cervo-do-Pantanal
A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Só no primeiros quatro meses do ano, PMA autuou 48 pessoas e aplicou R$ 1,05 milhão por desmatamentos ilegais de 1.411 hectares de vegetação durante a operação..
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