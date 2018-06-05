Homem preso e autuado por transporte ilegal de 780 litros de agrotóxicos

Dois Irmãos do Buriti
Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti acionou PMA de Aquidauana para autuar gerente de fazenda
Policiais Militares Ambientais de Aquidauana foram acionados ontem (4) à tarde pela Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti, o condutor de 44 anos de uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Maracaju, carregada com 38 galões de 20 litros de agrotóxicos cada, (produto perigoso), do tipo 2-4 Daminal e Aminol 806, sem licença ambiental.
A PMA verificou também que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental, contrariando a licença ambiental necessária para o transporte do produto.
O gerente de fazenda, residente em Maracaju, foi autado administrativamente em 20 mil reais. O produto perigoso e o veículo foram apreendidos. O autuado responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro meses de reclusão.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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