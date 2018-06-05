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Dois Irmãos do Buriti

Homem preso e autuado por transporte ilegal de 780 litros de agrotóxicos

Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti acionou PMA de Aquidauana para autuar gerente de fazenda

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/06/2018 às 09:36

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Policiais Militares Ambientais de Aquidauana foram acionados ontem (4) à tarde pela Polícia Militar de Dois Irmãos do Buriti, o condutor de 44 anos de uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Maracaju, carregada com 38 galões de 20 litros de agrotóxicos cada, (produto perigoso), do tipo 2-4 Daminal e Aminol 806, sem licença ambiental.

A PMA verificou também que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental, contrariando a licença ambiental necessária para o transporte do produto.

O gerente de fazenda, residente em Maracaju, foi autado administrativamente em 20 mil reais. O produto perigoso e o veículo foram apreendidos. O autuado responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a quatro meses de reclusão.

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