Radiopatrulha da PM de Miranda recupera moto furtada

Ronda
Rapaz de 23 anos foi abordado com veículo produto de furto
Nesta segunda-feira (4), por volta das 21 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da PM em Miranda recuperou uma motocicleta que, dias atrás, havia sido furtada. O veículo estava estacionado em frente a uma conveniência localizada no centro da cidade.
A equipe recuperou a moto Honda vermelha depois que realizou a abordagem em um homem de 23 anos na conveniência, de posse do veículo. Após consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi verificado que a moto era produto de furto.
O rapaz disse que negociou a moto com uma terceira pessoa e passou a utilizá-la na sua rotina diária. Tanto o veículo quanto o rapaz foram encaminhados à Delegacia de Miranda para as medidas cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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