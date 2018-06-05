Radiopatrulha da PM de Miranda recupera moto furtada

Nesta segunda-feira (4), por volta das 21 horas, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da PM em Miranda recuperou uma motocicleta que, dias atrás, havia sido furtada. O veículo estava estacionado em frente a uma conveniência localizada no centro da cidade.

A equipe recuperou a moto Honda vermelha depois que realizou a abordagem em um homem de 23 anos na conveniência, de posse do veículo. Após consulta no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi verificado que a moto era produto de furto.

O rapaz disse que negociou a moto com uma terceira pessoa e passou a utilizá-la na sua rotina diária. Tanto o veículo quanto o rapaz foram encaminhados à Delegacia de Miranda para as medidas cabíveis.