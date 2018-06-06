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Em cinco meses PM apreende mais de 57 toneladas de drogas e 419 armas de fogo

De 1º de janeiro a 3 de junho de 2018, foram realizadas mais de cinco mil operações

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/06/2018 às 12:02

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Com objetivo de prevenir a prática de crimes e proporcionar maior segurança à população sul-mato-grossense, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) por meio de suas unidades, tem intensificado o policiamento ostensivo e preventivo nos 79 municípios do Estado. De acordo com levantamento divulgado pela instituição nessa terça-feira (5) de 1º de janeiro a 3 de junho de 2018, foram realizadas mais de cinco mil operações, totalizando na abordagem de 258.183 pessoas e 233.355 veículos.

As ações durante este período resultaram na prisão de 1.975 foragidos da Justiça e recuperação de 958 veículos que estavam com registros de ocorrências de roubo ou furto, sendo recuperados e encaminhados à delegacia para que fossem entregues aos seus respectivos proprietários. A Polícia Militar ainda obteve sucesso em apreender 419 armas de fogo, devido atuação de forma preventiva e de repressão imediata, ou seja, também agindo imediatamente ao tomar conhecimento de um delito.

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Conforme os dados divulgados, nestes cinco meses 57,2 toneladas de drogas foram apreendidas, grande parte destes entorpecentes seriam levados para outros estados. Já a Polícia Militar Ambiental (PMA) confeccionou 279 notificações ambientais, visto que fiscalizam e autuam qualquer cidadão que não esteja de acordo com a legislação. Em suas ações, além de cumprir a lei, a PMA garante a sustentabilidade do meio ambiente às gerações futuras.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, disse que tem conversado frequentemente com a tropa sobre as atividades de rotina, e orientado que as ações devem ser intensificadas. “Continuaremos atuando diuturnamente para manter a sensação de segurança em Mato Grosso do Sul, abordando pessoas e veículos em atitudes suspeitas com a finalidade de manter o nosso Estado no ranking dos mais seguros do país”, pontuou o coronel.

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