Em cinco meses PM apreende mais de 57 toneladas de drogas e 419 armas de fogo

Com objetivo de prevenir a prática de crimes e proporcionar maior segurança à população sul-mato-grossense, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) por meio de suas unidades, tem intensificado o policiamento ostensivo e preventivo nos 79 municípios do Estado. De acordo com levantamento divulgado pela instituição nessa terça-feira (5) de 1º de janeiro a 3 de junho de 2018, foram realizadas mais de cinco mil operações, totalizando na abordagem de 258.183 pessoas e 233.355 veículos.

As ações durante este período resultaram na prisão de 1.975 foragidos da Justiça e recuperação de 958 veículos que estavam com registros de ocorrências de roubo ou furto, sendo recuperados e encaminhados à delegacia para que fossem entregues aos seus respectivos proprietários. A Polícia Militar ainda obteve sucesso em apreender 419 armas de fogo, devido atuação de forma preventiva e de repressão imediata, ou seja, também agindo imediatamente ao tomar conhecimento de um delito.