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Tráfico

PRF de Miranda apreende 65kg de cocaína avaliada em 700 mil reais

Três traficantes, conhecidos como "reis da cocaína" foram presos durante a operação

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 10:46

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Trio foi preso e 65 kg de cocaína e pasta base foram apreendidas nesta terça-feira (5), por volta de 21h30, na BR-262, em Miranda. A droga, trazida de Corumbá, seria revendida em Campo Grande. Na operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Delegacia Especializada de Repreensão ao Narcotráfico (Denar) nomeada de “Operação King”, foram presos Amarildo Pereira (30), conhecido como Bolacha, Luiz César Silva (33), vulgo Cesinha e Michael Thales da Cruz (28).

O delegado do Denar, João Paulo Sartori, disse que nenhum dos três presos tem passagem pela polícia e a droga carregada por eles é avaliada em R$ 700 mil. De acordo com o delegado, o trio era responsável por cerca de 90% da droga consumida na Capital e lavavam o dinheiro em apostas de corrida de cavalo.

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O grupo era conhecido como os “reis da cocaína” na Capital e tinha sede em Terenos. Segundo o inspetor da PRF, Emerson Souza, Amarildo era a cabeça do trio e digiria o veículo alugado para transporte da droga. Para burlar a fiscaslização, antes de passar pelos postos de fiscalização da PRF, Luiz César e Michael desciam do carro e seguiam a pé por dentro da mata utilizando um aposte, colete onde a droga é carregada junto ao corpo, enquanto Amarildo passava o posto dirigindo e esperava a dupla do outro lado para seguir viagem.

Foi apreendido também cerca de R$ 25 mil na casa de Amarildo, no bairro Nova Campo Grande. Em coletiva na tarde de hoje (6), os três presos confirmaram participação e afirmaram ser a primeira vez que faziam o transporte de drogas.

 

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