PRF de Miranda apreende 65kg de cocaína avaliada em 700 mil reais

Trio foi preso e 65 kg de cocaína e pasta base foram apreendidas nesta terça-feira (5), por volta de 21h30, na BR-262, em Miranda. A droga, trazida de Corumbá, seria revendida em Campo Grande. Na operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Delegacia Especializada de Repreensão ao Narcotráfico (Denar) nomeada de “Operação King”, foram presos Amarildo Pereira (30), conhecido como Bolacha, Luiz César Silva (33), vulgo Cesinha e Michael Thales da Cruz (28).

O delegado do Denar, João Paulo Sartori, disse que nenhum dos três presos tem passagem pela polícia e a droga carregada por eles é avaliada em R$ 700 mil. De acordo com o delegado, o trio era responsável por cerca de 90% da droga consumida na Capital e lavavam o dinheiro em apostas de corrida de cavalo.