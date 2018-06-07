Sem CNH, motociclista não respeita seta e, ao ultrapassar, colide em outra moto

Desatenção
Com documento vencido, moto foi levada por terceiros para não ser apreendida pela Polícia
Acidente envolvendo duas motos aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) por volta das 9 horas, na Rua Castorina Leite Godoy, no Bairro Bancária, em Aquidauana. Um homem de 43 anos que seguia no mesmo sentido, em uma Yamaha Crosser 150 cilindradas, deu seta para entrar em uma casa.
Já a mulher de 48 anos, em outra moto, sem habilitação para dirigir e com o documento do veículo vencido, não respeitou o sinal de virada do moto em frente, foi ultrapassá-la e acabou colidindo no local.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Ela sofreu uma fratura no pé esquerdo e foi levada pelo Resgate ao hospital da cidade. Já o outro motociclista nada sofreu.
Sabendo a situação do documento atrasado da moto conduzida pela mulher, terceiros chegaram ao local e levaram a motocicleta para evitar que fosse apreendida pela polícia.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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