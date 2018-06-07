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Sem CNH, motociclista não respeita seta e, ao ultrapassar, colide em outra moto

Com documento vencido, moto foi levada por terceiros para não ser apreendida pela Polícia

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 10:34

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Acidente envolvendo duas motos aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) por volta das 9 horas, na Rua Castorina Leite Godoy, no Bairro Bancária, em Aquidauana. Um homem de 43 anos que seguia no mesmo sentido, em uma Yamaha Crosser 150 cilindradas, deu seta para entrar em uma casa.

Já a mulher de 48 anos, em outra moto, sem habilitação para dirigir e com o documento do veículo vencido, não respeitou o sinal de virada do moto em frente, foi ultrapassá-la e acabou colidindo no local.

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Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Ela sofreu uma fratura no pé esquerdo e foi levada pelo Resgate ao hospital da cidade. Já o outro motociclista nada sofreu.

Sabendo a situação do documento atrasado da moto conduzida pela mulher, terceiros chegaram ao local e levaram a motocicleta para evitar que fosse apreendida pela polícia.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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