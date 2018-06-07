Sem CNH, motociclista não respeita seta e, ao ultrapassar, colide em outra moto

Acidente envolvendo duas motos aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) por volta das 9 horas, na Rua Castorina Leite Godoy, no Bairro Bancária, em Aquidauana. Um homem de 43 anos que seguia no mesmo sentido, em uma Yamaha Crosser 150 cilindradas, deu seta para entrar em uma casa.

Já a mulher de 48 anos, em outra moto, sem habilitação para dirigir e com o documento do veículo vencido, não respeitou o sinal de virada do moto em frente, foi ultrapassá-la e acabou colidindo no local.