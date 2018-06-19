Dois caçadores são presos com armas e dezenas de munições

Durante fiscalização, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande prenderam ontem (18) dois caçadores com armas e munições.

A PMA realizava fiscalização na estrada vicinal conhecida como Gameleira que liga à BR 060, prendeu dois caçadores portando dois revólveres calibre 38, 17 munições do mesmo calibre e 35 munições de calibre 22. Os homens estavam em uma fazenda e iniciariam uma caçada. As armas não possuíam documentação e foram apreendidas. Os infratores admitiram que estariam caçando, mas que ainda não tinham conseguido abater nenhum animal.

Os caçadores, residentes em Sidrolândia receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para o crime de por porte ilegal de arma é de dois a quatro anos de reclusão.