Equipe Getam prende trio que tentou furtar peças de veículos da Agência Regional de Trânsito

Por volta das 3 horas dessa madrugada (22), a equipe Getam do 7º Batalhão PM prendeu três pessoas que tentaram, sem sucesso, furtar objetos do interior do pátio da Agência Regional de Trânsito, nesta cidade. Os autores foram flagrados pelo ‘segurança’ do órgão de trânsito, no momento em que tentavam desmontar e furtar peças de motocicletas estacionadas no pátio. Ao perceberem que tinham sido vistos, ambos pularam o muro, na tentativa de fugir.

Acionados via Central de Operações 190, a guarnição de serviço, de posse das características dos autores, iniciou uma série de rondas pelo local e nas redondezas, vindo encontrá-los dentro de um veículo, nas proximidades. Por demonstrarem atitudes suspeitas por conta do nervosismo, do local onde estavam e pelas roupas manchadas de graxa, o trio foi abordado e, ao serem questionados sobre o fato, assumiram a autoria do crime. Além disso, com eles foram encontradas diversas ferramentas de trabalho mecânico, utilizadas na prática do delito.

Por tais motivos, os três indivíduos (17, 21 e 23 anos de idade) foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.