Evadido do Sistema Prisional é preso pela equipe do 7º Batalhão PM em Aquidauana

Na tarde de ontem (26), por volta das 15 horas, a equipe Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana prendeu um homem nas imediações do Bairro Guanandy. Contra ele havia uma determinação judicial de imediato recolhimento, por ser ‘evadido do Sistema Prisional’.

O indivíduo de 47 anos de idade tentou rapidamente entrar na residência de seu irmão, assim que viu a aproximação da viatura. Na abordagem, ficou constatada a existência do ‘mandado de prisão’ em desfavor dele, conforme dados do Sistema de Checagens da Segurança Pública. À luz dos fatos, o mesmo foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.