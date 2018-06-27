Evadido do Sistema Prisional é preso pela equipe do 7º Batalhão PM em Aquidauana

Capturado
Contra ele havia uma determinação judicial de imediato recolhimento
Na tarde de ontem (26), por volta das 15 horas, a equipe Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana prendeu um homem nas imediações do Bairro Guanandy. Contra ele havia uma determinação judicial de imediato recolhimento, por ser ‘evadido do Sistema Prisional’.
O indivíduo de 47 anos de idade tentou rapidamente entrar na residência de seu irmão, assim que viu a aproximação da viatura. Na abordagem, ficou constatada a existência do ‘mandado de prisão’ em desfavor dele, conforme dados do Sistema de Checagens da Segurança Pública. À luz dos fatos, o mesmo foi entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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