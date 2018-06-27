Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:43

Buscar

Últimas notícias
X

Distrito de Taunay

PM recupera motocicleta furtada e apreende autores do crime

Adolescentes assumiram a autoria do furto e indicaram o local onde teriam escondido o veículo

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/06/2018 às 12:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde de ontem (26), dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento no furto de uma motocicleta, ocorrido no interior de uma ‘aldeia indígena’ localizada na região de Taunay, dias atrás.

Após a equipe de Radiopatrulha receber denúncias de pessoas da região, disseram terem visto dois adolescentes de posse da motocicleta furtada, no interior de outra aldeia (Colônia Nova/Ipegue), no mesmo distrito. Em rondas pela região citada, os policiais militares encontraram os autores que, ao serem questionados sobre o ocorrido, assumiram a autoria do furto e indicaram o local onde teriam escondido o veículo.

Já no local citado pela dupla, a moto foi localizada, porém, toda desmontada, com boa parte das peças esparramadas pelo chão. Segundo os autores, as demais peças já estariam instaladas em outro veículo. À luz dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para as providências.

Leia Também

• Foragido da justiça que cometia roubos e furtos em Aquidauana é preso pela PM

• Homem acorda com barulho de cães e descobre furto de máquina de lavar

• Homem denuncia furto de materiais em terreno de residência em construção

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo