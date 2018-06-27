PM recupera motocicleta furtada e apreende autores do crime

Na tarde de ontem (26), dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento no furto de uma motocicleta, ocorrido no interior de uma ‘aldeia indígena’ localizada na região de Taunay, dias atrás.

Após a equipe de Radiopatrulha receber denúncias de pessoas da região, disseram terem visto dois adolescentes de posse da motocicleta furtada, no interior de outra aldeia (Colônia Nova/Ipegue), no mesmo distrito. Em rondas pela região citada, os policiais militares encontraram os autores que, ao serem questionados sobre o ocorrido, assumiram a autoria do furto e indicaram o local onde teriam escondido o veículo.

Já no local citado pela dupla, a moto foi localizada, porém, toda desmontada, com boa parte das peças esparramadas pelo chão. Segundo os autores, as demais peças já estariam instaladas em outro veículo. À luz dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Polícia de Aquidauana, para as providências.