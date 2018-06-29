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Crime ambiental

Polícia Militar Ambiental solta 15kg de peixes e uma tartaruga, presos nos apetrechos

Infratores são pegos com 600 metros de redes de pesca, espinheis e anzóis de galho

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/06/2018 às 10:51

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 Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Bataguassu, que trabalha na operação Copa Tranquila PMMS, realizou fiscalização preventiva à pesca predatória entre o dia 28, às 5 horas, até à noite de ontem (29), no rio Anhanduí, Pardo e Paraná, nos municípios de Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Bataguassu e apreendeu 600 metros de redes de pesca, 150 metros de espinheis com vários anzóis e 57 anzóis de galo (petrechos proibidos).

Os infratores que armaram as redes e os demais petrechos ilegais não foram localizados e nem identificados. Foram soltos em torno de 15 kg de peixes e uma tartaruga que estavam vivos e presos às redes no momento da retirada. Este tipo de fiscalização é fundamental. A retirada desta quantidade de petrechos ilegais dos rios impede a degradação dos cardumes.

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