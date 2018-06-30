Rapaz furta bicicleta e também é preso por posse de entorpecente

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Regional de Inteligência - NRI, da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu na tarde de ontem (29), por volta das 15h40, um jovem de 22 ans por porte de entorpecentes.

Durante diligências para esclarecer o furto de uma bicicleta ocorrido no pátio de um supermercado localizado no bairro Santa Terezinha, os investigadores do NRI, acabaram por identificar um jovem morador no Bairro Cidade Nova como sendo o autor do furto.

Durante a abordagem e revista pessoal, os investigadores localizaram dentro do bolso do jovem, cerca de 30g de maconha. Além de responder pelo furto da bicicleta, o rapaz também responde pelo porte de droga para consumo pessoal, já que alegou ser usuário de maconha. Os investigadores apresentaram o jovem e a droga ao plantão policial para as providências cabíveis.