Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:45

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Rapaz furta bicicleta e também é preso por posse de entorpecente

Polícia Civil fazia buscas na região quando surpreendeu o morador do Bairro Cidade Nova

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/06/2018 às 08:07

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Regional de Inteligência - NRI, da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu na tarde de ontem (29), por volta das 15h40, um jovem de 22 ans por porte de entorpecentes.

Durante diligências para esclarecer o furto de uma bicicleta ocorrido no pátio de um supermercado localizado no bairro Santa Terezinha, os investigadores do NRI, acabaram por identificar um jovem morador no Bairro Cidade Nova como sendo o autor do furto.

Durante a abordagem e revista pessoal, os investigadores localizaram dentro do bolso do jovem, cerca de 30g de maconha. Além de responder pelo furto da bicicleta, o rapaz também responde pelo porte de droga para consumo pessoal, já que alegou ser usuário de maconha.  Os investigadores apresentaram o jovem e a droga ao plantão policial para as providências cabíveis.

Leia Também

• Autor de série de furtos em Aquidauana é preso pela PM com mais de R$ 2 mil

• Foragido da justiça que cometia roubos e furtos em Aquidauana é preso pela PM

• Homem acorda com barulho de cães e descobre furto de máquina de lavar

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo