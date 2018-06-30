Rapaz furta bicicleta e também é preso por posse de entorpecente

Aquidauana
Polícia Civil fazia buscas na região quando surpreendeu o morador do Bairro Cidade Nova
A Polícia Civil, por meio do Núcleo Regional de Inteligência - NRI, da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prendeu na tarde de ontem (29), por volta das 15h40, um jovem de 22 ans por porte de entorpecentes.
Durante diligências para esclarecer o furto de uma bicicleta ocorrido no pátio de um supermercado localizado no bairro Santa Terezinha, os investigadores do NRI, acabaram por identificar um jovem morador no Bairro Cidade Nova como sendo o autor do furto.
Durante a abordagem e revista pessoal, os investigadores localizaram dentro do bolso do jovem, cerca de 30g de maconha. Além de responder pelo furto da bicicleta, o rapaz também responde pelo porte de droga para consumo pessoal, já que alegou ser usuário de maconha. Os investigadores apresentaram o jovem e a droga ao plantão policial para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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