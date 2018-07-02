Ônibus atropela homem deitado na BR-262 que morre na hora

Homicídio culposo
O motorista afirmou que avistou um vulto junto a uma bicicleta, mas não conseguiu desviar
Nesta segunda-feira (2) por volta das 8h17, atropelamento na BR-262 altura do Km 518, próximo à Serrinha, mobilizou viaturas da PRF e Corpo de Bombeiros. De acordo com o boletim de ocorrência, um ônibus seguia viagem sentido Campo Grande/Corumbá quando atropelou um homem, ainda não identificado, que estaria deitada na pista, próximo a uma bicicleta, ao lado da faixa e bordo da rodovia.
Informações preliminares dão conta de que o motorista da empresa de passageiros, chegou a ver um vulto deitado na pista, mas não fez movimento brusco para desviar, temendo pela segurança dos passageiros, caso o veículo viesse a tombar na rodovia.
A Perícia Criminal da Polícia Civil também foi acionada para averiguar o local do acidente. O motorista comunicou à PC sobre o atropelamento, acompanhado de supervisores e do gerente da empresa.
O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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