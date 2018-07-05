Jovem sem habilitação fica ferido ao capotar carro em rodovia de MS

Acidente
Acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (4), em Nova Andradina
Um rapaz de 23 anos, sem habilitação e foragido, ficou ferido ao capotar o carro que ele dirigia, na MS-473, entre Nova Andradina e Taquarussu.
Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de Nova Andradina. O passageiro do veículo não teve ferimentos.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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