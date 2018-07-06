Pecuarista é multado em 9 mil reais por desmatar duas áreas de preservação

Duas áreas de desmatamentos ilegais foram descobertas no município de Camapuã ontem (5), quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização nas propriedades rurais daquele município. O fazendeiro (67) desmatou uma área de vegetação de cerrado de 7,52 hectares e outra próxima de 1,01 hectare, que os Policiais mediram em GPS.

Os desmatamentos levantados por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal ocorreram entre de 20/04/2013 e 26/04/2015 e foram realizados para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.