Pecuarista é multado em 9 mil reais por desmatar duas áreas de preservação

Crime ambiental
Os desmatamentos levantados por imagens de satélites são parte da operação Cervo-do Pantanal
Duas áreas de desmatamentos ilegais foram descobertas no município de Camapuã ontem (5), quando Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização nas propriedades rurais daquele município. O fazendeiro (67) desmatou uma área de vegetação de cerrado de 7,52 hectares e outra próxima de 1,01 hectare, que os Policiais mediram em GPS.
Os desmatamentos levantados por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal ocorreram entre de 20/04/2013 e 26/04/2015 e foram realizados para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento não se encontrava no local. As atividades foram interditadas.
O pecuarista, residente em São Gabriel do Oeste, foi autuado administrativamente e multado em R$ 9.000,00. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.
OPERAÇÃO CERVO-DO-PANTANAL
A vistoria faz parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Só nos primeiros seis meses do ano, a PMA autuou 64 e aplicou R$ 1,4 milhão em multas por desmatamentos ilegais de 1.807 hectares de vegetação durante a operação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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