PM recupera carro furtado durante festa do Leitão no Rolete

Polícia Militar recuperou na madrugada desta sábado (7), um veículo VW Gol, que havia sido furtado na noite de ontem (06), na Rua Filinto Muller, Bairro Milani, em São Gabriel do Oeste, a 140 km de Campo Grande.

À polícia, a vítima de 26 anos contou que havia deixado seu veículo estacionado na rua Filinto Muller, próximo ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), por volta das 22 horas da sexta-feira, e ao sair do evento que acontecia próximo ao local, não encontrou seu carro.

Durante rondas os policiais militares localizaram o veículo na rua das Garças, cruzamento com a Colibri, no bairro Jardim Gramado. Os ladrões furtaram o aparelho de som do veículo e alguns pertences da vítima. O carro foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.