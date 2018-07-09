11º BPM recupera motocicleta furtada em Sidrolândia

Sábado (7), os policiais militares do 4º Pelotão de Nioaque, com o apoio da Delegacia de Polícia, recuperaram uma motocicleta Honda/CB 500, furtada em Sidrolândia.

Após conhecimento do furto de uma motocicleta Honda/CB 500, ocorrido em Sidrolândia, no dia anterior (6), e que o veículo estaria sob posse de um adolescente em Nioaque, de imediato a equipe do 4º Pelotão PM, juntamente com um Investigador de Polícia Judiciária, iniciou diligências no encalço do mesmo, logrando êxito em sua localização.