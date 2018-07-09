11º BPM recupera motocicleta furtada em Sidrolândia

Ronda
Ao Ao proceder à abordagem, um adolescente de 16 anos, assumiu os fatos e relatou que havia escondido a motocicleta
Sábado (7), os policiais militares do 4º Pelotão de Nioaque, com o apoio da Delegacia de Polícia, recuperaram uma motocicleta Honda/CB 500, furtada em Sidrolândia.
Após conhecimento do furto de uma motocicleta Honda/CB 500, ocorrido em Sidrolândia, no dia anterior (6), e que o veículo estaria sob posse de um adolescente em Nioaque, de imediato a equipe do 4º Pelotão PM, juntamente com um Investigador de Polícia Judiciária, iniciou diligências no encalço do mesmo, logrando êxito em sua localização.
Ao proceder à abordagem, o adolescente, de 16 anos, assumiu os fatos e relatou que havia escondido a motocicleta em meio à mata próxima do aeroporto da cidade. A equipe, então, foi até o local e localizou o veículo.
Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS