Três homens morrem após troca de tiros com a PM de Corumbá

Furto a moto
Os indivíduos mortos seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16h
Três homens foram mortos no final da tarde desta segunda-feira (9) após trocarem tiros com a Polícia Militar de Corumbá em uma área próxima a um morro, no final da rua Quinze de Novembro, no conjunto Cravo III, bairro Cristo Redentor.
Segundo o jornal Diário Corumbaense, os indivíduos mortos seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16h. A vítima teria conseguido fugir da ação criminosa e a PM foi acionada. Enquanto guarnições da Rádio Patrulha de Ladário e Patrulha Comunitária de Corumbá faziam rondas pela estrada, equipe da Força Tática entrou em um trecho de difícil acesso, no final da Quinze de Novembro.
Em certo ponto do trecho, a equipe Tática foi vista pelos suspeitos e eles teriam aberto fogo contra os policiais. A guarnição revidou e atingiu os três, que morreram no local, distante cerca de 150 metros do início da via. Nenhum policial ficou ferido.
Um dos moradores, que não quis se identificar, disse à reportagem que o local é conhecido ponto de refúgio de criminosos. “Eles aprontam e vêm se esconder aqui. Direto tem gente correndo pra esses lados”, contou o morador.
Os criminosos mortos foram identificados como Fabiano Ronaldo Franco, de 19 anos; Renato de Pinho Ruiz, 26, e Thiago Júnior Valentim Tertuliano, de 22 anos.
Segundo a assessoria de comunicação da PM, em certo ponto do trecho, a guarnição percebeu a aproximação de quatro homens com os rostos cobertos por panos e cada um armado de revólver. Um deles tinha uma arma longa. Os policiais militares deram ordem de parada e para que largassem as armas, mas os indivíduos abriram fogo. A guarnição revidou e atingiu três homens, o quarto conseguiu escapar pelo matagal. Nenhum policial se feriu.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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