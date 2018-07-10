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Furto a moto

Três homens morrem após troca de tiros com a PM de Corumbá

Os indivíduos mortos seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16h

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/07/2018 às 08:47

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Três homens foram mortos no final da tarde desta segunda-feira (9) após trocarem tiros com a Polícia Militar de Corumbá em uma área próxima a um morro, no final da rua Quinze de Novembro, no conjunto Cravo III, bairro Cristo Redentor.

Segundo o jornal Diário Corumbaense, os indivíduos mortos seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16h. A vítima teria conseguido fugir da ação criminosa e a PM foi acionada. Enquanto guarnições da Rádio Patrulha de Ladário e Patrulha Comunitária de Corumbá faziam rondas pela estrada, equipe da Força Tática entrou em um trecho de difícil acesso, no final da Quinze de Novembro.

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Em certo ponto do trecho, a equipe Tática foi vista pelos suspeitos e eles teriam aberto fogo contra os policiais. A guarnição revidou e atingiu os três, que morreram no local, distante cerca de 150 metros do início da via. Nenhum policial ficou ferido. 

Um dos moradores, que não quis se identificar, disse à reportagem que o local é conhecido ponto de refúgio de criminosos. “Eles aprontam e vêm se esconder aqui. Direto tem gente correndo pra esses lados”, contou o morador.

Os criminosos mortos foram identificados como Fabiano Ronaldo Franco, de 19 anos; Renato de Pinho Ruiz, 26, e Thiago Júnior Valentim Tertuliano, de 22 anos.

Segundo a assessoria de comunicação da PM, em certo ponto do trecho, a guarnição percebeu a aproximação de quatro homens com os rostos cobertos por panos e cada um armado de revólver. Um deles tinha uma arma longa. Os policiais militares deram ordem de parada e para que largassem as armas, mas os indivíduos abriram fogo. A guarnição revidou e atingiu três homens, o quarto  conseguiu escapar pelo matagal. Nenhum policial se feriu. 

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