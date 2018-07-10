Três homens morrem após troca de tiros com a PM de Corumbá

Segundo o jornal Diário Corumbaense, os indivíduos mortos seriam autores de tentativa de roubo de motocicleta na estrada da Bocaina por volta das 16h. A vítima teria conseguido fugir da ação criminosa e a PM foi acionada. Enquanto guarnições da Rádio Patrulha de Ladário e Patrulha Comunitária de Corumbá faziam rondas pela estrada, equipe da Força Tática entrou em um trecho de difícil acesso, no final da Quinze de Novembro.

Três homens foram mortos no final da tarde desta segunda-feira (9) após trocarem tiros com a Polícia Militar de Corumbá em uma área próxima a um morro, no final da rua Quinze de Novembro, no conjunto Cravo III, bairro Cristo Redentor.

Em certo ponto do trecho, a equipe Tática foi vista pelos suspeitos e eles teriam aberto fogo contra os policiais. A guarnição revidou e atingiu os três, que morreram no local, distante cerca de 150 metros do início da via. Nenhum policial ficou ferido.

Um dos moradores, que não quis se identificar, disse à reportagem que o local é conhecido ponto de refúgio de criminosos. “Eles aprontam e vêm se esconder aqui. Direto tem gente correndo pra esses lados”, contou o morador.

Os criminosos mortos foram identificados como Fabiano Ronaldo Franco, de 19 anos; Renato de Pinho Ruiz, 26, e Thiago Júnior Valentim Tertuliano, de 22 anos.

Segundo a assessoria de comunicação da PM, em certo ponto do trecho, a guarnição percebeu a aproximação de quatro homens com os rostos cobertos por panos e cada um armado de revólver. Um deles tinha uma arma longa. Os policiais militares deram ordem de parada e para que largassem as armas, mas os indivíduos abriram fogo. A guarnição revidou e atingiu três homens, o quarto conseguiu escapar pelo matagal. Nenhum policial se feriu.