Polícia Federal prende casal em Rio Brilhante com veículo roubado em Goiás

Durante fiscalização na rodovia BR 163, no km 323, a equipe policial fez a abordagem ao veículo Fiat/Siena 1.6 com registro no estado de Goiás, conduzido por um homem de 35 anos, tendo como passageira, uma mulher de 28 anos.

A Policia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no final da tarde deste sábado, 14 de julho, em Rio Brilhante, o veículo Fiat/Siena, com ocorrência de furto na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

No momento da solicitação da documentação do veículo e CNH do condutor, o suspeito informou que não possuía CNH e que tinha esquecido o documento (CRLV) do veículo em Goiás. Após verificação dos sinais identificadores do automóvel, constatou-se que as placas de identificação eram trocadas, tratando-se, na realidade, de um Siena Essence 1.6 com placas de Aparecida de Goiânia e com ocorrência de furto, ocorrido no início de junho deste ano, na cidade de Aparecida de Goiânia.

Questionado, o condutor afirmou que levaria o veículo de Goiânia até a cidade de Dourados, e pelo serviço receberia R$ 1.000,00.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e sua passageira, e encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Rio Brilhante para providências cabíveis.