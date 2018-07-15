Polícia Federal prende casal em Rio Brilhante com veículo roubado em Goiás

Apreensão
O condutor afirmou que levaria o veículo de Goiânia até Dourados, e pelo serviço receberia mil reais
A Policia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no final da tarde deste sábado, 14 de julho, em Rio Brilhante, o veículo Fiat/Siena, com ocorrência de furto na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.
Durante fiscalização na rodovia BR 163, no km 323, a equipe policial fez a abordagem ao veículo Fiat/Siena 1.6 com registro no estado de Goiás, conduzido por um homem de 35 anos, tendo como passageira, uma mulher de 28 anos.
No momento da solicitação da documentação do veículo e CNH do condutor, o suspeito informou que não possuía CNH e que tinha esquecido o documento (CRLV) do veículo em Goiás. Após verificação dos sinais identificadores do automóvel, constatou-se que as placas de identificação eram trocadas, tratando-se, na realidade, de um Siena Essence 1.6 com placas de Aparecida de Goiânia e com ocorrência de furto, ocorrido no início de junho deste ano, na cidade de Aparecida de Goiânia.
Questionado, o condutor afirmou que levaria o veículo de Goiânia até a cidade de Dourados, e pelo serviço receberia R$ 1.000,00.
Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor e sua passageira, e encaminhados à Delegacia de Policia Civil de Rio Brilhante para providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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