PRF recupera em Miranda caminhonete de luxo roubada no interior de SP

Apreensão
Os ocupantes, que seguiam para Corumbá, disseram que pegaram o veículo como pagamento de uma dívida
Na manhã deste sábado (14) em fiscalização no km 600 da BR 262, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma Toyota/Hylux, com placas de Franca/SP, que seguia para Corumbá.
Após análise, foram detectados indícios de adulteração nos elementos de identificação da caminhonete, verificou-se que a mesma corresponde a outra Toyota/Hylux, de placas de Brodowski/SP, com registro de roubo/furto.
Questionados, os ocupantes alegaram ter pego o utilitário como pagamento de uma dívida com vendedores de sapatos.
O documento do veículo apresentado pelo condutor também possuía indícios de falsificação.
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS