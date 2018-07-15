PRF recupera em Miranda caminhonete de luxo roubada no interior de SP

Na manhã deste sábado (14) em fiscalização no km 600 da BR 262, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram uma Toyota/Hylux, com placas de Franca/SP, que seguia para Corumbá.

Após análise, foram detectados indícios de adulteração nos elementos de identificação da caminhonete, verificou-se que a mesma corresponde a outra Toyota/Hylux, de placas de Brodowski/SP, com registro de roubo/furto.