Dupla é presa ao tentar levar HB20 roubado ao Paraguai

Durante uma fiscalização de rotina, policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um veículo Hyundai/HB20, com placas de Cuiabá, após o condutor ter realizado uma ultrapassagem proibida.

Na manhã deste domingo, 15 de julho, Policiais Rodoviários Federais no km 616 da BR 163, na cidade de São Gabriel do Oeste, prenderam dois jovens que levavam um veículo roubado para o Paraguai.

O veículo era conduzido por um homem de 20 anos e tinha como passageiro outro homem de 21 anos, que seguiam sentido Campo Grande. Durante a fiscalização, os ocupantes demonstraram nervosismo, sendo realizada a identificação veicular e constatado que o automóvel estava com placas falsas e possuía ocorrência de roubo no Estado de Mato Grosso.

Os dois jovens foram presos e relataram terem sido contratados para levar o HB20 até o Paraguai, e que receberiam R$ 2.500 cada um.

Ocorrência encaminhada à delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste.