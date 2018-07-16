PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR 267

Na manhã deste domingo, 15 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 640 Kg de maconha após o condutor tentar fugir no km 36 da BR 267, na cidade de Bataguassu.

Durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, com placas aparentes de Dourados. O motorista, ainda não identificado, não respeitou à ordem e tentou fugir, entrando em uma via sem asfalto, onde veio a perder o controle da direção, colidindo o automóvel.