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Tráfico

PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR 267

O condutor empreendeu fuga a pé, no veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que pesados apresentaram 640 kg

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/07/2018 às 10:06

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Na manhã deste domingo, 15 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 640 Kg de maconha após o condutor tentar fugir no km 36 da BR 267, na cidade de Bataguassu.

Durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, com placas aparentes de Dourados. O motorista, ainda não identificado, não respeitou à ordem e tentou fugir, entrando em uma via sem asfalto, onde veio a perder o controle da direção, colidindo o automóvel.

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O condutor empreendeu fuga a pé, no veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que pesados apresentaram 640 kg (seiscentos e quarenta quilos). Foi constatado também que o veículo possuía placas originais de Cordeirópolis/SP.

O veículo com a droga foi encaminhado a Polícia Civil de Bataguassu/MS.

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