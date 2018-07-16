PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR 267

Tráfico
O condutor empreendeu fuga a pé, no veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que pesados apresentaram 640 kg
Na manhã deste domingo, 15 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 640 Kg de maconha após o condutor tentar fugir no km 36 da BR 267, na cidade de Bataguassu.
Durante fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno, com placas aparentes de Dourados. O motorista, ainda não identificado, não respeitou à ordem e tentou fugir, entrando em uma via sem asfalto, onde veio a perder o controle da direção, colidindo o automóvel.
O condutor empreendeu fuga a pé, no veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, que pesados apresentaram 640 kg (seiscentos e quarenta quilos). Foi constatado também que o veículo possuía placas originais de Cordeirópolis/SP.
O veículo com a droga foi encaminhado a Polícia Civil de Bataguassu/MS.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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