Fazendeiro é autuado em R$ 47 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa em Bonito

Policiais Militares Ambientais de Bonito realizaram vistoria ontem (17) em áreas desmatadas ilegalmente em uma propriedade rural, localizada do município, à margem da rodovia MS 382, a 24 km da cidade. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites.

O proprietário da fazenda vistoriada suprimiu cinco áreas diferentes de 14,20 - 6,44 - 1,82 - 14,00 e 10,50 hectares, no total de 46,96 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.