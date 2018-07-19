Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:54

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

Fazendeiro é autuado em R$ 47 mil por desmatamento ilegal de vegetação nativa em Bonito

O infrator também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/07/2018 às 09:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Policiais Militares Ambientais de Bonito realizaram vistoria ontem (17) em áreas desmatadas ilegalmente em uma propriedade rural, localizada do município, à margem da rodovia MS 382, a 24 km da cidade. As áreas de supressão foram verificadas por imagem de satélites.

O proprietário da fazenda vistoriada suprimiu cinco áreas diferentes de 14,20 - 6,44 - 1,82 - 14,00 e 10,50 hectares, no total de 46,96 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS, sem a licença ambiental. No local de onde fora retirada a vegetação já havia pastagem e a madeira retirada não se encontrava mais no local.

Leia Também

• PMA de Miranda realiza Educação Ambiental durante Feira Cultural

• PMA faz em Anastácio a maior apreensão de madeira de sua história; 1.511 toras

• PMA utiliza drone para monitorar cardumes no rio Coxim e Taquari

O infrator (71), residente em Bonito, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 47.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo