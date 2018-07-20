PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições

Apreensão
Com esta ocorrência, o número de munições apreendidas também é superior aos números de 2017
Na tarde da última quarta-feira, 18 de julho, no km 18 da BR-267, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 armas de fogo, 2.542 munições e 15 carregadores.
Em fiscalização ocorrida na Operação Égide, que acontecee desde junho de 2017, a equipe deu ordem de parada ao veículo Chevrolet/Cobalt com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 21 anos, em companhia de uma passageira, de 23.
Durante verificação veicular, os policiais localizaram em um fundo falso no encosto do banco traseiro 29 pistolas, 18 revólveres e 3 armas longas, 1.313 munições de revólver, sendo 747 de pistola, 403 de rifle, 75 de espingarda que somaram 2.542 munições. Encontraram ainda 15 carregadores cal .45, 8 carregadores cal .9mm, 3 carregadores cal .40, 6 carregadores cal. 9mm e 6 carregadores cal .9mm diversos.
O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar as armas e munições até São Paulo/SP, negando se informar a origem do armamento.
Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagos/MS.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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