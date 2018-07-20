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PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições

Com esta ocorrência, o número de munições apreendidas também é superior aos números de 2017

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/07/2018 às 09:31

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Na tarde da última quarta-feira, 18 de julho, no km 18 da BR-267, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 armas de fogo, 2.542 munições e 15 carregadores.

Em fiscalização ocorrida na Operação Égide, que acontecee desde junho de 2017, a equipe deu ordem de parada ao veículo Chevrolet/Cobalt com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 21 anos, em companhia de uma passageira, de 23.

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Durante verificação veicular, os policiais localizaram em um fundo falso no encosto do banco traseiro 29 pistolas, 18 revólveres e 3 armas longas, 1.313 munições de revólver, sendo 747 de pistola, 403 de rifle, 75 de espingarda que somaram 2.542 munições. Encontraram ainda 15 carregadores cal .45, 8 carregadores cal .9mm, 3 carregadores cal .40, 6 carregadores cal. 9mm e 6 carregadores cal .9mm diversos.

O condutor declarou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar as armas e munições até São Paulo/SP, negando se informar a origem do armamento.

Ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagos/MS.

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