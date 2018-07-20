PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições

Na tarde da última quarta-feira, 18 de julho, no km 18 da BR-267, em Bataguassu, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 armas de fogo, 2.542 munições e 15 carregadores.

Em fiscalização ocorrida na Operação Égide, que acontecee desde junho de 2017, a equipe deu ordem de parada ao veículo Chevrolet/Cobalt com placas de Belo Horizonte/MG, conduzido por um homem de 21 anos, em companhia de uma passageira, de 23.