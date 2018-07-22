Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:56

Buscar

Últimas notícias
X

Apreensão na fronteira

Armamento apreendido na fronteira com MS seria levado para o RJ, diz PRF

Muitas das armas e munições apreeendidas são de uso exclusivo das forças de segurança

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 08:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As munições apreendidas em rodovias de Mato Grosso do Sul tinham como destino o Rio de Janeiro. É o que afirma a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado que fica na região de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia.

"Todas as apreensões que temos feito de armamento seguiriam para São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais; mas 90% para o Rio de Janeiro", fala o inspetor Waldir Brasil.

Leia Também

• PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições

• Subtenente da PM do Rio vem à Capital para ação de graças pelos 90 anos da PRF

• PRF faz apreensão de 50 armas de fogo e mais de 2 mil munições em MS

A PRF explica ainda que aumentou a quantidade de armas e munições apreendidas no estado em 2018 em relação no mesmo período de 2017.

Enquanto este ano já foram 92 armas, ano passado tinham sido 83. Em relação às munições, 21.467 neste ano e 16.797 em 2018.

Além da quantidade, o que chama atenção dos policiais é o tipo de armamento apreendido: muitas das armas e munições são de uso exclusivo das forças de segurança.

Entre as armas apreendidas em 2018 está uma metralhadora ponto 50, com capacidade para derrubar avião, retirada de circulação em Três Lagoas, em junho.

A polícia suspeita que os traficantes de armas tenha mudado a rota de envio e passado usar mais a fronteira seca por Mato Grosso do Sul. Muitas apreensões são resultados de trabalho conjunto da PRF com a Polícia Federal.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo