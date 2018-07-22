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Violência contra a mulher

Grávida de seis meses é espancada pelo marido e corre risco de perder o bebê

Vítima perdeu líquido amniótico e precisou de atendimento médico

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 11:48

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A Polícia Militar de Ponta Porã prendeu ontem um homem de 22 anos que espancou a esposa de 31 anos, gestante há seis meses. Os fatos ocorreram em residência localizada no Parque dos Eucaliptos, na cidade de Ponta Porã. A vítima foi golpeada perto da barriga, perdeu líquido amniótico e está com a gestação em risco. Ela precisou ser encaminhada ao Hospital Regional.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais conversaram com a vítima enquanto ela recebia atendimento médico. A mulher relatou que o marido passou a agredi-la após discussão. Ele a atacou com violência, desferindo socos no rosto, chutes na perna, braços e perto da barriga, causando várias lesões e hematomas. Conforme laudo médico, ela corre risco de perder o bebê.

Os policiais então foram para a residência do casal, onde encontraram o agressor e lhe deram voz de prisão. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica. Depois de receber os devidos cuidados médicos, a mulher foi levada à delegacia, para que registrasse boletim de ocorrência.

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