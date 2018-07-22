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Tráfico

PRF apreende 927kg maconha escondidos em fundo falso de carreta

A carreta foi pega, já carregada em Amambai e seria levada até a cidade de São Paulo

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/07/2018 às 10:14

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado, 21 de julho, em Dourados, uma grande quantidade de maconha que estava escondida em um fundo falso no assoalho do reboque de um bitem.

A ação se deu em meio à Operação Égide de Combate ao Crime na Região da Fronteira. Os policiais se deslocavam quando visualizaram uma carreta M. Benz/Axor 2544 S, com placas de Naviraí, que em consulta aos Sistemas PRF, constatou-se que seu proprietário tinha mandados de prisão em aberto.

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O conjunto foi abordado no Anel Viário de Dourados (MS-254 km 12) e era conduzido por um homem de 38 anos acompanhado de uma mulher de 42. Em verificação ao conjunto, a equipe observou um fundo falso no assoalho do primeiro reboque.

O homem admitiu transportar maconha oculta no local. Segundo ele, a carreta foi pega, já carregada em Amambai e seria levada até a cidade de São Paulo. Ele disse ainda que a mulher não sabia do transporte do ilícito.

Para a retirada da droga do compartimento foi necessário auxílio do Corpo de Bombeiros Militar. Após a pesagem, somou-se 927,7kg (novecentos e vinte e sete quilos e setecentos gramas) da droga.

O casal, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Dourados/MS.

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