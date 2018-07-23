PMA socorre lobo-guará ferido à margem de rodovia depois de ser atropelado

Policiais Militares Ambientais de Batayporã foram acionados ontem (22) à tarde, por usuários da rodovia MS 473, que liga as cidades de Nova Andradina e Taquarussu, em razão de um animal silvestre da espécie Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), que estava ferido à margem da rodovia.

Os policiais foram ao local, a 15 km da cidade de Nova Andradina, e verificaram que o animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento, porém, não foi identificado o veículo causador do acidente. O lobo foi capturado, colocado em uma jaula, levado para atendimento veterinário e será removido ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande.