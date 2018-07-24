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Tráfico

Caminhão com mais de 800 quilos de maconha é apreendido

Flagrante foi feito por equipe do DOF

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 11:01

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Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu, na tarde de hoje (14), um caminhão  carregado com tabletes de maconha prensada, que totalizaram quase uma tonelada da droga, e que seria entregue no município de Nova Alvorada do Sul.

Segundo o DOF, a apreensão ocorreu durante fiscalização na região do Distrito Industrial, próximo a Dourados. Os policiais abordaram o condutor de um veículo Fiat Palio, de cor cinza. Pela demora do condutor em chegar até a barreira policial e seu nervosismo, policiais iniciaram acompanhamento tático de por aproximadamente 4 km, quando localizaram o caminhão Mercedes Benz, com placas de Aquiraz (CE), abandonado às margens da rodovia, com os faróis acesos e a chave de contato na ignição. Droga estava em um fundo falso do veículo, com peso total de 810 quilos.

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Ao retornarem ao local da abordagem do Palio, o motorista, de 24 anos, disse que foi contratado para realizar o serviço de batedor, sendo o responsável em repassar ao motorista do caminhão informação sobre o policiamento na rodovia, no trajeto entre Coronel Sapucaia até Nova Alvorada do Sul, através de telefone celular e rádio comunicador. Em ambos os veículos os policiais encontraram os rádios comunicadores instalados no painel.

Motorista do caminhão não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que investiga o caso.

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