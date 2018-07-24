Caminhão com mais de 800 quilos de maconha é apreendido

Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu, na tarde de hoje (14), um caminhão carregado com tabletes de maconha prensada, que totalizaram quase uma tonelada da droga, e que seria entregue no município de Nova Alvorada do Sul.

Segundo o DOF, a apreensão ocorreu durante fiscalização na região do Distrito Industrial, próximo a Dourados. Os policiais abordaram o condutor de um veículo Fiat Palio, de cor cinza. Pela demora do condutor em chegar até a barreira policial e seu nervosismo, policiais iniciaram acompanhamento tático de por aproximadamente 4 km, quando localizaram o caminhão Mercedes Benz, com placas de Aquiraz (CE), abandonado às margens da rodovia, com os faróis acesos e a chave de contato na ignição. Droga estava em um fundo falso do veículo, com peso total de 810 quilos.