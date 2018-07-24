Caminhão com mais de 800 quilos de maconha é apreendido

Tráfico
Flagrante foi feito por equipe do DOF
Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu, na tarde de hoje (14), um caminhão carregado com tabletes de maconha prensada, que totalizaram quase uma tonelada da droga, e que seria entregue no município de Nova Alvorada do Sul.
Segundo o DOF, a apreensão ocorreu durante fiscalização na região do Distrito Industrial, próximo a Dourados. Os policiais abordaram o condutor de um veículo Fiat Palio, de cor cinza. Pela demora do condutor em chegar até a barreira policial e seu nervosismo, policiais iniciaram acompanhamento tático de por aproximadamente 4 km, quando localizaram o caminhão Mercedes Benz, com placas de Aquiraz (CE), abandonado às margens da rodovia, com os faróis acesos e a chave de contato na ignição. Droga estava em um fundo falso do veículo, com peso total de 810 quilos.
Ao retornarem ao local da abordagem do Palio, o motorista, de 24 anos, disse que foi contratado para realizar o serviço de batedor, sendo o responsável em repassar ao motorista do caminhão informação sobre o policiamento na rodovia, no trajeto entre Coronel Sapucaia até Nova Alvorada do Sul, através de telefone celular e rádio comunicador. Em ambos os veículos os policiais encontraram os rádios comunicadores instalados no painel.
Motorista do caminhão não foi localizado. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que investiga o caso.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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