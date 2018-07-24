PMA de Jardim autua fazendeiro por desmatamento ilegal de 13 hectares

A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Nioaque, a 2 km da cidade, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, e verificou ontem (23), que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 13,41 hectares destruídos.

O pecuarista (44) suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado no local. Parte da madeira proveniente da vegetação desmatada estava em leiras na propriedade e foi apreendida. As atividades foram interditadas.