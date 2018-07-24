PMA de Jardim autua fazendeiro por desmatamento ilegal de 13 hectares

Crime ambiental
O pecuarista (44) suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015
A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Nioaque, a 2 km da cidade, durante a Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal, e verificou ontem (23), que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 13,41 hectares destruídos.
O pecuarista (44) suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade e no lugar da floresta desmatada havia pastagem e criação de gado no local. Parte da madeira proveniente da vegetação desmatada estava em leiras na propriedade e foi apreendida. As atividades foram interditadas.
O infrator, residente em Nioaque, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 4.000,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.
O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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