PMA faz apreensão histórica de 5.300 metros de redes, dois barcos e 60kg de pescado

Durante fiscalização no rio Quitéria no município, Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado prenderam três pescadores paulistas por pesca predatória. Os policiais surpreenderam os pescadores ontem (24) à tarde, em duas embarcações, pescando com redes de pesca (petrechos proibidos). Com os infratores houve apreensão recorde de petrechos proibidos de pesca do tipo redes em uma pescaria. Foram apreendidas em torno de 100 redes (algumas estavam emendadas), medindo 5.300 metros, além de dois barcos, dois motores de popa e 60 kg de pescado.

Os infratores, um de 36 anos, residente em Mira Estrela (SP) e dois de 25 e 55 anos, residentes em Fernandópolis (SP) receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, juntamente com o material apreendido, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. Eles poderão pegar pena de um a três anos de detenção. Cada autuado também foi multado administrativamente em R$ 1.100,00.