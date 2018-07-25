PRF apreende em Três Lagoas, 34 quilos de cocaína que saíram de Corumbá

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 34 quilos de cloridrato de cocaína (a forma química pura da droga) durante fiscalização no quilômetro 23 da BR-262, em Três Lagoas, na tarde de terça-feira (24). A droga era transportada em uma caminhonete Ford Ranger, placas de Indiaporã/São Paulo.

Durante revista ao veículo, os policiais encontrama em um compartimento oculto na carroceria 34 tabletes do entorpecente, pesando em média um quilo cada. O motorista, de 34 anos, disse que pegou a caminhonete carregada em Corumbá e levaria para Três Lagoas, onde receberia a quantia de 425 reais pelo "serviço".

Preso em flagrante por tráfico de drogas, ele, o veículo e o entorpecente foram levados para a Polícia Civil de Campo Grande, segundo informou a assessoria de comunicação da PRF.