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Crime ambiental

Quatro pescadores são autuados por uso ilegal de tarrafa no Rio Nioaque

Os pescadores, dois estudantes de 23 e 25 anos, um eletricista (30) e um professor (31) foram autuados administrativamente

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/07/2018 às 08:11

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Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização no rio Nioaque e autuaram ontem (23) á tarde, quatro pescadores amadores por pesca predatória. Eles pescavam no rio Nioaque, onde é proibida a pesca de qualquer natureza e ainda havia um deles que estava pescava com petrecho proibido do tipo tarrafa. Com eles foram apreendidos dois molinetes, duas carretilhas e uma tarrafa. Os infratores ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Os pescadores, dois estudantes de 23 e 25 anos, um eletricista (30) e um professor (31) foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700,00 cada um, perfazendo R$ 2.800,00. Eles responderão pelo crime ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.        

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