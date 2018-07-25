Quatro pescadores são autuados por uso ilegal de tarrafa no Rio Nioaque

Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização no rio Nioaque e autuaram ontem (23) á tarde, quatro pescadores amadores por pesca predatória. Eles pescavam no rio Nioaque, onde é proibida a pesca de qualquer natureza e ainda havia um deles que estava pescava com petrecho proibido do tipo tarrafa. Com eles foram apreendidos dois molinetes, duas carretilhas e uma tarrafa. Os infratores ainda não tinham capturado nenhum pescado.

Os pescadores, dois estudantes de 23 e 25 anos, um eletricista (30) e um professor (31) foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 700,00 cada um, perfazendo R$ 2.800,00. Eles responderão pelo crime ambiental de pesca predatória. Se condenados, poderão pegar pena de um a três anos de detenção.