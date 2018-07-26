Policiais militares de Anastácio recuperam moto furtada em Aquidauana

Uma guarnição de Anastácio em patrulhamento de rotina recebeu informação de veículo abandonado que havia sido furtado recentemente em Aquidauana e recuperaram ontem (25), no bairro Cherogami em Anastácio, uma moto Yamaha Factor roxa.

Os policiais militares localizaram a motocicleta parcialmente desmontada, com a roda dianteira e a placa de identificação ao lado da moto. A motocicleta foi encaminhada através do guincho, até a Delegacia de Polícia local e entregue juntamente com o Boletim de Ocorrência para providências cabíveis.