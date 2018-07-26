Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:59

Buscar

Últimas notícias
X

Furto

Policiais militares de Anastácio recuperam moto furtada em Aquidauana

PM recuperaou ontem (25), no bairro Cherogami em Anastácio, uma moto Yamaha Factor roxa

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/07/2018 às 13:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma guarnição de Anastácio em patrulhamento de rotina recebeu informação de veículo abandonado que havia sido furtado recentemente em Aquidauana e recuperaram ontem (25), no bairro Cherogami em Anastácio, uma moto Yamaha Factor roxa.

Os policiais militares localizaram a motocicleta parcialmente desmontada, com a roda dianteira e a placa de identificação ao lado da moto. A motocicleta foi encaminhada através do guincho, até a Delegacia de Polícia local e entregue juntamente com o Boletim de Ocorrência para providências cabíveis.

 

Leia Também

• Tentativa de furto no BB de Aquidauana é flagrada por Rádio Patrulha da PM

• Ação da Força Tática da PM encerra sequência de furtos praticados em Aquidauana

• Polícia investiga furto de motocicleta no Nova Aquidauana

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo