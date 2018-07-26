Policiais militares de Anastácio recuperam moto furtada em Aquidauana

Furto
PM recuperaou ontem (25), no bairro Cherogami em Anastácio, uma moto Yamaha Factor roxa
Uma guarnição de Anastácio em patrulhamento de rotina recebeu informação de veículo abandonado que havia sido furtado recentemente em Aquidauana e recuperaram ontem (25), no bairro Cherogami em Anastácio, uma moto Yamaha Factor roxa.
Os policiais militares localizaram a motocicleta parcialmente desmontada, com a roda dianteira e a placa de identificação ao lado da moto. A motocicleta foi encaminhada através do guincho, até a Delegacia de Polícia local e entregue juntamente com o Boletim de Ocorrência para providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS