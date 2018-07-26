PRF apreende 90 kg de maconha sendo transportada em carro roubado

Tráfico
A equipe constatou que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, onde tinha registro de roubo/furto
Na tarde desta quarta-feira, 25 de julho, no km 129 da BR-267, em Nova Andradina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90 kg de maconha em um veículo roubado.
Em fiscalização durante Operação Égide, a equipe abordou o veículo Fiat Strada com placas de Contagem/MG, conduzido por um homem de 26 anos.
Durante verificação veicular, os policiais localizaram vários tabletes de maconha em um compartimento oculto na carroceria do automóvel. Ao todo somaram 90 kg (noventa quilos) da droga.
A equipe constatou que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, onde tinha registro de roubo/furto registrado no dia 29 de abril.
O motorista declarou que pegou o carro carregado em Ponta Porã, levaria até São Paulo/SP e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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