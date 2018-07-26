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Tráfico

PRF apreende 90 kg de maconha sendo transportada em carro roubado

A equipe constatou que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, onde tinha registro de roubo/furto

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/07/2018 às 11:22

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Na tarde desta quarta-feira, 25 de julho, no km 129 da BR-267, em Nova Andradina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90 kg de maconha em um veículo roubado.

Em fiscalização durante Operação Égide, a equipe abordou o veículo Fiat Strada com placas de Contagem/MG, conduzido por um homem de 26 anos.

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Durante verificação veicular, os policiais localizaram vários tabletes de maconha em um compartimento oculto na carroceria do automóvel. Ao todo somaram 90 kg (noventa quilos) da droga.

A equipe constatou que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, onde tinha registro de roubo/furto registrado no dia 29 de abril.

O motorista declarou que pegou o carro carregado em Ponta Porã, levaria até São Paulo/SP e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

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