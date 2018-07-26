PRF apreende 90 kg de maconha sendo transportada em carro roubado

Em fiscalização durante Operação Égide, a equipe abordou o veículo Fiat Strada com placas de Contagem/MG, conduzido por um homem de 26 anos.

Na tarde desta quarta-feira, 25 de julho, no km 129 da BR-267, em Nova Andradina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 90 kg de maconha em um veículo roubado.

Durante verificação veicular, os policiais localizaram vários tabletes de maconha em um compartimento oculto na carroceria do automóvel. Ao todo somaram 90 kg (noventa quilos) da droga.

A equipe constatou que o veículo tinha sinais de adulteração, com placas originais de Belo Horizonte/MG, onde tinha registro de roubo/furto registrado no dia 29 de abril.

O motorista declarou que pegou o carro carregado em Ponta Porã, levaria até São Paulo/SP e receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.