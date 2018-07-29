Bandidos arrombam loja de shopping e furtam dinheiro do caixa

Loja de bijuteria do shopping Norte Sul Plaza foi arrombada por bandidos na noite de ontem, em Campo Grande. Os ladrões entraram pela porta da frente e fugiram levando dinheiro do caixa.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pelo dono da loja, por volta de 22h20 ele foi informado que sua loja estava com a porta aberta. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou a porta da frente arrombada e percebeu que haviam sido furtados R$ 300 do caixa.