Bandidos arrombam loja de shopping e furtam dinheiro do caixa

Furto
Crime foi na noite de ontem, em Campo Grande
Loja de bijuteria do shopping Norte Sul Plaza foi arrombada por bandidos na noite de ontem, em Campo Grande. Os ladrões entraram pela porta da frente e fugiram levando dinheiro do caixa.
De acordo com boletim de ocorrência registrado pelo dono da loja, por volta de 22h20 ele foi informado que sua loja estava com a porta aberta. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou a porta da frente arrombada e percebeu que haviam sido furtados R$ 300 do caixa.
A loja tem câmeras de segurança, com gravação de áudio, e ao verificar as imagens, o comerciante disse que viu dois autores, que estavam sendo orientados por alguém de fora.
Ainda conforme o comerciante, os criminosos fizeram um buraco numa das paredes da loja para terem acesso ao depósito da loja Americanas, que fica ao lado da loja dele, mas ao perceberem que a parede era de alvenaria desistiram. O caso foi registrado como furto qualificado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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