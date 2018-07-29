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Furto

Bandidos arrombam loja de shopping e furtam dinheiro do caixa

Crime foi na noite de ontem, em Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 12:09

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Loja de bijuteria do shopping Norte Sul Plaza foi arrombada por bandidos na noite de ontem, em Campo Grande. Os ladrões entraram pela porta da frente e fugiram levando dinheiro do caixa.

De acordo com boletim de ocorrência registrado pelo dono da loja, por volta de 22h20 ele foi informado que sua loja estava com a porta aberta. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou a porta da frente arrombada e percebeu que haviam sido furtados R$ 300 do caixa.

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A loja tem câmeras de segurança, com gravação de áudio, e ao verificar as imagens, o comerciante disse que viu dois autores, que estavam sendo orientados por alguém de fora.

Ainda conforme o comerciante, os criminosos fizeram um buraco numa das paredes da loja para terem acesso ao depósito da loja Americanas, que fica ao lado da loja dele, mas ao perceberem que a parede era de alvenaria desistiram. O caso foi registrado como furto qualificado. 

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