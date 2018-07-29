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Dourados

Bêbado, jovem de 18 anos cai de banco e morre

No corpo do jovem não foram constatadas lesões

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 11:39

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Jovem de 18 anos foi encontrado morto na madrugada de hoje, na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Raufi Benites teria caído de um banco, enquanto bebia com amigos, e ficado jogado no local por horas, até que alguém percebesse que ele havia morrido.

Conforme registro sobre o caso, o jovem foi encontrado no terreno de uma casa. Uma mulher, moradora do imóvel, contou que saiu da casa por volta das 19h para ir até a casa de parentes, em seguida a igreja, e percebeu que Raufi estava caído no quintal, próximo ao seu portão. No entanto, ela acreditava que ele estivesse dormindo, pois havia ingerido bebida alcoólica juntos aos amigos.

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A mulher, então, voltou da igreja e encontrou o rapaz caído no mesmo local, quando decidiu chamar a polícia. O marido dela contou que estava bebendo junto com Raufi, quando ele caiu do banco onde estava sentado. O homem contou que todos estavam muito bêbados e foram embora, deixando o jovem no local.

No corpo de Raufi não foram constatadas lesões e sinais de violência. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

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