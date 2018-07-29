Bêbado, jovem de 18 anos cai de banco e morre

Jovem de 18 anos foi encontrado morto na madrugada de hoje, na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Raufi Benites teria caído de um banco, enquanto bebia com amigos, e ficado jogado no local por horas, até que alguém percebesse que ele havia morrido.

Conforme registro sobre o caso, o jovem foi encontrado no terreno de uma casa. Uma mulher, moradora do imóvel, contou que saiu da casa por volta das 19h para ir até a casa de parentes, em seguida a igreja, e percebeu que Raufi estava caído no quintal, próximo ao seu portão. No entanto, ela acreditava que ele estivesse dormindo, pois havia ingerido bebida alcoólica juntos aos amigos.