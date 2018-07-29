Bêbado, jovem de 18 anos cai de banco e morre

Dourados
No corpo do jovem não foram constatadas lesões
Jovem de 18 anos foi encontrado morto na madrugada de hoje, na aldeia Jaguapiru, em Dourados. Raufi Benites teria caído de um banco, enquanto bebia com amigos, e ficado jogado no local por horas, até que alguém percebesse que ele havia morrido.
Conforme registro sobre o caso, o jovem foi encontrado no terreno de uma casa. Uma mulher, moradora do imóvel, contou que saiu da casa por volta das 19h para ir até a casa de parentes, em seguida a igreja, e percebeu que Raufi estava caído no quintal, próximo ao seu portão. No entanto, ela acreditava que ele estivesse dormindo, pois havia ingerido bebida alcoólica juntos aos amigos.
A mulher, então, voltou da igreja e encontrou o rapaz caído no mesmo local, quando decidiu chamar a polícia. O marido dela contou que estava bebendo junto com Raufi, quando ele caiu do banco onde estava sentado. O homem contou que todos estavam muito bêbados e foram embora, deixando o jovem no local.
No corpo de Raufi não foram constatadas lesões e sinais de violência. O caso foi registrado como morte a esclarecer.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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