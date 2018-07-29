PMA de Bela Vista autua fazendeira em R$ 7 mil por desmatamento ilegal

A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.

Hoje (29), em fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município de Caracol, a 40 km da cidade, a PMA do Grupamento de Bela Vista constatou que um pecuarista de 58 anos, residente em Ponta Porã, suprimiu 23 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental, em sua fazenda.