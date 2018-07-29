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Crime ambiental

PMA de Bela Vista autua fazendeira em R$ 7 mil por desmatamento ilegal

Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 11:02

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A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.

Hoje (29), em fiscalização ambiental realizada em uma fazenda no município de Caracol, a 40 km da cidade, a PMA do Grupamento de Bela Vista constatou que um pecuarista de 58 anos, residente em Ponta Porã, suprimiu 23 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental, em sua fazenda.

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O desmatamento levantado por imagem de satélites e as medidas tomadas com uso de GPS ocorrera entre 2013 e 2015 e já havia pastagem no local. Parte da madeira produto da supressão ainda encontrava-se em leiras em meio a pastagem. As atividades foram interditadas.

O Infrator foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 6.900,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O fazendeiro foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

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