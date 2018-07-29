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Tráfico

PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Ponta Porã

Dentro do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha, que, somados, apresentaram 586 kg

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/07/2018 às 09:33

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A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste sábado, 28 de julho, 586 kg de maconha, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã.

Durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Sentra com placas de São Paulo/SP. O motorista, um homem de 30 anos, obedeceu à ordem e confessou que levava grande quantidade de maconha no veículo.

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Dentro do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha, que, somados, apresentaram 586 kg.

O condutor, que não possui habilitação para dirigir, declarou ter pego a droga no Paraguai e a levaria até Presidente Prudente/SP, recebendo a quantia de R$ 25.000 ( vinte cinco mil reais) pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ponta Porã.

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