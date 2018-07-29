PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Ponta Porã

Tráfico
Dentro do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha, que, somados, apresentaram 586 kg
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste sábado, 28 de julho, 586 kg de maconha, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã.
Durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Sentra com placas de São Paulo/SP. O motorista, um homem de 30 anos, obedeceu à ordem e confessou que levava grande quantidade de maconha no veículo.
Dentro do carro, foram encontrados vários tabletes de maconha, que, somados, apresentaram 586 kg.
O condutor, que não possui habilitação para dirigir, declarou ter pego a droga no Paraguai e a levaria até Presidente Prudente/SP, recebendo a quantia de R$ 25.000 ( vinte cinco mil reais) pelo transporte.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Ponta Porã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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