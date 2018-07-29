PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste sábado, 28 de julho, 586 kg de maconha, no km 68 da BR 463, em Ponta Porã.

Durante fiscalização de rotina, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Nissan/Sentra com placas de São Paulo/SP. O motorista, um homem de 30 anos, obedeceu à ordem e confessou que levava grande quantidade de maconha no veículo.