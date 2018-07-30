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PRF apreende 447 kg de maconha em veículo abandonado após fuga de traficante

Foi verificado ainda indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo, tais como número de motor e de chassi

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/07/2018 às 08:01

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Na noite deste sábado (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 442,78 kg de maconha, no km 63 da BR 463, na cidade de Dourados.

Por volta das 19h, a equipe policial deu ordem de parada para o veículo Ford Fiesta, com placas aparentes de São Paulo, porém o condutor não obedeceu à ordem e empreendeu fuga.

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Após um quilômetro de distância do local da fuga, o veículo foi encontrado abandonado, contendo dentro dele grande quantidade de maconha. Após pesagem, totalizou 442,78 kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e setenta e oito gramas). 

Foi verificado ainda indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo, tais como número de motor e de chassi, não sendo possível identificar a real numeração.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Ponta Porã.

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