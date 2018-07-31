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Tráfico de drogas

PRF apreende em Miranda quase 30 kg de pasta base de cocaína que seria levada à Capital

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico internacional de droga e associação ao tráfico

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/07/2018 às 09:33

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Na tarde desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 27 kg de pasta base de cocaína no km 600 da BR-262, em Miranda.

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF, a equipe abordou um veículo Suzuki Swift Dzire com placas bolivianas, conduzido por um homem de 44 anos, tendo como passageiro, um homem de 35.

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Em um compartimento oculto no interior do carro, foram encontrados 28 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando quase 27 kg da droga.

Os ocupantes do veículo declararam que foram contratados para transportar o automóvel da cidade de Puerto Suarez, na Bolívia, até Campo Grande. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos cabíveis. 

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