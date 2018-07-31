PRF apreende em Miranda quase 30 kg de pasta base de cocaína que seria levada à Capital

Na tarde desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 27 kg de pasta base de cocaína no km 600 da BR-262, em Miranda.

Durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF, a equipe abordou um veículo Suzuki Swift Dzire com placas bolivianas, conduzido por um homem de 44 anos, tendo como passageiro, um homem de 35.